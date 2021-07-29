القضاء يدين الناشط نور الدين العواج بسنتين من السجن النافذ
هبة بريس ـ الرباط
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة الناشط الحقوقي نور الدين العواج بالسجن سنتين نافذتين، وسط احتجاجات مطالبة ببراءته.
وأدانت المحكمة العواج المتابع بتهم “إهانة المؤسسات الدستورية، وإهانة هيئات منظمة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة وسائل إلكترونية”.
ويشار إلى أن اعتقال العواج تم بعد مشاركته في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بالتزامن مع محاكمة الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو، يوم الثلاثاء 15 يونيو المنصرم.
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3 تعليقات
بغا حتى هو يدخل الحبس باش نهدرو عليه هو ودير اضراب عن الطعام وتجي امنيستي وهي من رايتس ووش القيامة الكحلة وحقوق الانسان والعفو الدولية عافاكم وريوني كي ندير نولي حقوقي ولات كا تسلك
القضاء يدين نفسه امام العالم الجراءدة الدولية ولات كتقول كاين قدافي في المغرب اما العواش فهو اشرف من النضام والله اضحوكة النضام يخشى كلمة العواج
صياد النعامة يلقاها يلقاها.