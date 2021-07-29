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عيد العرش .. الملك يصدر عفوه السامي على 1243 شخصا

2021-07-29 / 7:52 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 1243 شخصا، من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص :

” بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1442 هجرية 2021 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1243 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1108 نزيلا وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 19 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 1086 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 03 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 135 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 36 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 05 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة: 92 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 02 شخصين اثنين

المجموع العام 1243

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