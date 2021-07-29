الصورة من الارشيف

فنانون مغاربة يوقعون عريضة تناشد الريسوني وقف إضرابه عن الطعام

2021-07-29 / 7:03 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

بعد العديد من العرائض التي التمست من الصحفي سليمان الريسوني وقف اضرابه عن الطعام ناشد أزيد من 20 فنانا وفنانة مغربية الاخير انهاء اضرابه الذي بلغ 113 يوما.

وكتب الموقعون على العريضة ” نعتقد أن إضرابك عن الطعام قد أعطى كل ما يمكنك أن تأمل من ورائه، من خلال الاهتمام الذي أثاره والتضامن الذي نتج عنه وما خلفه من اقتناع وإجماع وطني ودولي أن محاكمتك أثبتت أن المغرب لا يزال بعيدا كل البعد عن إرساء سيادة القانون التي تطمح إليها ويطمح إليها الوطن والمواطنون”.

وناشد الفنانون الموقعون الريسوني لوضع حد لهذا الإضراب القاتل، مؤكدين مواصلتهم التعبئة والنضال إلى أن يتوقف هذا الحرمان من الحقوق الذي تعرض له، وتنتهي كل أشكال الاعتقال بسبب “جرائم الرأي” في المغرب.

ويعرف انه بعد الحكم على الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وعقب استمراره في الإضراب عن الطعام ، ناشد أزيد من 350 شخصية مغربية وعربية ودولية الصحافي سليمان الريسوني إيقاف هذا الإضراب عن الطعام.

كل هؤلاء ناشدوا الصحافي سليمان الريسوني إيقاف إضرابه عن الطعام، قائلين: “نريدك حيا بيننا، وأن تستعيد عافيتك من أجل نفسك ومن أجل ابنك الصغير وعائلتَيك الصغيرة والكبيرة ومن أجلنا جميعا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد حرمانهم من منحة التعليم العالي .. طلبة يراسلون العثماني

بعد حرمانهم من منحة التعليم العالي .. طلبة يراسلون…

2021-07-29 / 6:20 مساءً
Photo of مطالب برلمانية لمناقشة المشاركة المخيبة للمغرب بالألعاب الأولمبية بطوكيو

مطالب برلمانية لمناقشة المشاركة المخيبة للمغرب بالألعاب الأولمبية بطوكيو

2021-07-29 / 6:07 مساءً
Photo of حصيلة ثقيلة.. تسجيل 8995 إصابة و32 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

حصيلة ثقيلة.. تسجيل 8995 إصابة و32 حالة وفاة بكورونا…

2021-07-29 / 4:48 مساءً
Photo of سلطات مديونة تحقق في تسلم “عون سلطة” لرشوة في ملف بناء

سلطات مديونة تحقق في تسلم “عون سلطة” لرشوة في…

2021-07-29 / 2:17 مساءً
Photo of كوموندو من الدرك يطيح بعصابة إجرامية خطيرة بتارودانت

كوموندو من الدرك يطيح بعصابة إجرامية خطيرة بتارودانت

2021-07-29 / 12:20 مساءً
Photo of مستشفى سطات ومقولة لَمْزَوّق من بَرّا آش خْبارك من داخل؟

مستشفى سطات ومقولة لَمْزَوّق من بَرّا آش خْبارك من…

2021-07-29 / 11:59 صباحًا
Photo of تزامنا وارتفاع الإصابات.. مهنيو الحمامات يحذرون من “التراخي”

تزامنا وارتفاع الإصابات.. مهنيو الحمامات يحذرون من “التراخي”

2021-07-29 / 10:27 صباحًا
Photo of أمن أكادير يحد من نشاط مجرمين أحدهم ظهر في فيديو يروع الساكنة

أمن أكادير يحد من نشاط مجرمين أحدهم ظهر في…

2021-07-29 / 10:05 صباحًا
Photo of “الهاكا” تقدم توصياتها بخصوص الانتخابات العامة المقبلة

“الهاكا” تقدم توصياتها بخصوص الانتخابات العامة المقبلة

2021-07-29 / 9:48 صباحًا
Photo of طقس الخميس .. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الخميس .. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-07-29 / 9:09 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق