بعد حرمانهم من منحة التعليم العالي .. طلبة يراسلون العثماني

هبة بريس ـ الرباط

وجه طلبة السنة الأخيرة طب وصيدلة وطب الأسنان شكاية إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يشتكون فيها حرمانهم من منحة التعليم العالي “منحتي”.

وأكد الطلبة، خلال شكايتهم أنهم رفعوا هذه الشكاية، بعدما أجرو عدة اتصالات بالوزارة الوصية وكذا مجلس النواب.

وأضاف الطلبة أنهم راسلوا الحكومة من أجل المطالبة بتدخلها لرفع الحيف عنا بسبب الحرمان من منحة الاستحقاق الاجتماعي التي صادقت عليها الحكومة في مجلسها يوم 18 يونيو 2020 ، كما أن المحضر الذي وقعته وزارتي التربية الوطنية والصحة مع تنسيقية الطلبة سنة 2019 كان واضحا وخول للطلبة مجموعة من المكتسبات”.

واضافت الشكاية “ورغم التوضيح الذي أصدرته الوزارة المنتدبة في التعليم العالي يوم 2 يوليو الذي أشار إلى المرسوم رقم2.20.407 المنظم للمنح فإن الوزارة لم تف بتعهداتها الواردة في المحضر المشار إليه والذي لم يلغ عملية الجمع بين المنحة والتعويضات، وخير دليل على ذلك أن طلبة السنوات الادنى بهذه الكليات يجمعون بين المنحة والتعويض””.

وتابع الطلبة “وفي هذا الصدد نلتمس منكم السيد رئيس الحكومة المحترم رفع الحيف عن فئة من طلبة الطب في إطار مبدأ تكافئ الفرص والإنصاف، وذلك بإصدار تعليماتكم إلى الوزارة الوصية قصد احترام القانون وذلك بتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلقة بالمنحة المخصصة لطلبة الطب السنة الأخيرة، وذلك تشجيعا لأداء اطباء الغد”.

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