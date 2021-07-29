مطالب برلمانية لمناقشة المشاركة المخيبة للمغرب بالألعاب الأولمبية بطوكيو

هبة بريس ـ الرباط

دخل نور الدين مضيان رئيس الفريق “الاستقلالي للوحدة والتعادلية” بمجلس النواب، على خط المشاركة المخيبة للبعثة لأولمبية المغربية بالألعاب الأولمبية بطوكيو.

وقال مضيان في مراسلة موجهة لرئيسة اللجنة، إن الفريق الاستقلالي كما عموم الشعب المغربي، تابع باستياء كبير جدا، نتائج المشاركة المخيبة والمؤلمة لمختلف الرياضات المغربية المشاركة في الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو باليابان.

وأكد مضيان أن هذه المشاركة لا تشرف دولة من حجم المملكة المغربية، خاصة بعد الثورة الكبيرة التي عرفتها البنية التحتية الرياضية ببلادنا، على كل المستويات، بفضل توجيهات الملك محمد السادس، وهي البنية التحتية التي لا تتوفر لعدد كبير جدا من الدول المتوجة سواء بالمنطقة الافريقية أو العربية.

وأضاف “معلوم أن المالية العمومية تتحمل كلفة كبيرة تخصص سنويا للجنة الأولمبية الوطنية ولعدد من الجامعات الرياضية، لإعداد الابطال المغاربة للمشاركة في المحافل الدولية وتشريف الراية الوطنية، وهو ما لا ينعكس أثره للأسف الشديد على مستوى النتائج، باستثناء رياضات قليلة ككرة القدم، وهو ما يخلف امتعاضا كبيرا في أوساط المغاربة”.

وتابع “اعتبارا لخطورة النتائج المحقق بالألعاب الأولمبية بطوكيو، والتي لا تعكس حجم العناية الملكية السامية بالرياضة الوطنية، ولا توازي قوة المجهود العمومي المبذول من المالية العمومية، ولا تحترم شغف الشعب المغربي بالرياضة والرياضيين المغاربة، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإنني أطلب منكم، عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحضور وزير الشباب والرياضة والثقافة، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وذلك من أجل تدارس أسباب وحيثيات المشاركة الهزيلة للبعثة الأولمبية الوطنية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو باليابان، والوقوف على حجم وطرق صرف الاعتمادات المرصدة لإعداد الأبطال المغاربة للمشاركة بالدورة”.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5