القضاء الإسباني يقرر حفظ دعوى ضد المجرم غالي بتهم التعذيب

هبة بريس - الرباط

قرر القضاء الإسباني، اليوم الخميس، حفظ دعوى ضد زعيم البوليساريو المجرم إبراهيم غالي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ونقلت وكالة أوروبا برس، أن القاضي سانتياغو بيدراث من المحكمة الوطنية المكلفة بالملفات الكبرى قرر حفظ الدعوى التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان ضد غالي متهمة إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بدعوى غياب “أدلة مقنعة” حول تورط غالي في جرائم التعذيب.

وكانت الجمعية الحقوقية الصحراوية قد تقدمت بالدعوى سنة 2008 ضد عدد من مسؤولي البوليساريو، بجانب عدد من الضباط الجزائريين، بتهم التعذيب وارتكاب جرائم ضد الانسانية في حق عدد من المحتجزين بمخيمات تندوف.

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