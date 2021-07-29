حصيلة ثقيلة.. تسجيل 8995 إصابة و32 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 8995 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 606.871 حالة في المغرب.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9697 حالة.

وتم التأكد من 2101 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي الى 549.116 حالة.

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