حصيلة ثقيلة.. تسجيل 8995 إصابة و32 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 8995 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 606.871 حالة في المغرب.
وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9697 حالة.
وتم التأكد من 2101 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي الى 549.116 حالة.
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8 تعليقات
لاحول ولاقوة الا بالله السبب الاول في انتشار الوباء بهده الحدة يعود للمواطنين اللدين تجاهلوا خطورة هدا الوباء وعدم اخد الخيطة والحظر ولم يرتدوا الكمامات في الاماكن المزدحمة.ونتيجة هدا التهور هاهو عدد الاصابات ينتشر بطريقة فلكية.الله ايكون في عون الدولة هل تواجه وتحارب هدا الفيروس بشتى السبل ام توعي الشعب لكي يستقيم ويتعقل ليفهم ان الوباء فتاالك ويجب الاحتراز والتعاون مع السلطة للتغلب عليه.
انا احمل المسؤولية كاملة للمواطنين في ارتفاع هده الاعداد الكبيرة من الاصابات لانهم لم يحترموا مسافة التباعد وجلهم لم يرتدي الكمامات في الاماكن المزدحمة وبعضهم مازال لم يؤمن حتى الان بان هناك فيروس اسمه كورونا موجود.رغم بدل مجهود كبير من طرف الدولة لتوعية المواطنين للتعاون معها من اجل محاربة هدا الوباء.
بعدما ان كشفت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل رقم جديد إصابة بفيروس كورونا نستنتج أن المغرب لازال في دائرة الخطر
المسؤول وحيد عن ارتفاع ساروخي لهذا الوباء راجع إلى المواطنين والمواطنات عدم الاتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
لاحولة ولا قوة الا بالله السبب والمسؤول في انتشار هذا الوباء لهذا الحد المواطنين اللذين تجاهلوا خطورته وعدم اخذ الحيطة والحذر
هذآ التهور المواطنين زاد في انتشار الوباءبطريقة صاروخية
احذروا من هذآ الوباء لان الدولة لازالت تحارب تواجه هذا الفيروس بشتى السبل ارجوكم خوذوا المسألة بجدية
لابد من وهي الشعب بخطورة هذآ الوباء حتى يتعلق ولا يتهور ليعرف أنه فتاك وقاتل وليس اللعب معه والاستهزاء به