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تونس.. القضاء يبدأ تحقيقات مع مسؤولين ونواب في البرلمان

2021-07-29 / 4:22 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني بأن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن يوم الخميس بفتح بحث تحقيق ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب.

وأضاف الطرخاني أن التحقيق في حق طبيب بخصوص شكاية تقدمت بها شركة “فيفان” وتعلقت بـ”شبهة تدليس واستعمال مدلس”.

وأوضح الطرخاني في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء” أن الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مبينا أن طلب الإذن بتتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الإستئناف بتاريخ 19 يوليو 2021.

وأضاف أنه تم أيضا فتح تحقيق ضد شوقي طبيب (محام) بخصوص الشكاية التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بشأن “الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والاداري للهيئة زمن رئاسته لها”.

وذكر الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الإستئناف أذن أيضا يوم الخميس لوكيل الجمهورية للمحكمة الإبتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف “بحادثة المطار” التي جدت يوم 15 مارس 2021.

كما تم وفق المصدر نفسه الإذن بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان) ومبروك كورشيد (محام ونائب ووزير أسبق لاملاك الدولة والشؤون العقارية) وسماح الخماسي (محامية) وذلك بخصوص “شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم” استفاد منها رجل الأعمال الأزهر سطا.

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