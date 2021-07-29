صورة تعبيرية

حتى يونيو.. تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 44 مليار درهم

2021-07-29 / 3:36 مساءً
1
هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 19 ر44 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية ، مقابل 83ر29 مليار درهم خلال الفترة الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأضاف المكتب في نشرته الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 1ر48 بالمائة .

وأبرزت النشرة أن الميزان التجاري للخدمات أظهر فائضا متناقصا بنسبة 1ر33 بالمائة إلى 73 ر21 مليار درهم ، وذلك عقب انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات .

وحسب المكتب ، فإن الأسفار التي تعد المكون الرئيسي للمبادلات المتعلقة بالخدمات سجلت تراجعا في الرصيد بنسبة 6ر69 بالمائة .

ويعزى ذلك بشكل خاص إلى تراجع عائدات الأسفار بنسبة 1ر58 بالمائة ( 826 ر8 مليار درهم حتى متم يونيو سنة 2021 )، وذلك بموازاة مع نفقات الأسفار التي انخفضت بنسبة 6 ر25 بالمائة .

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ملف لـ”سامير” .. جبهة تتهم الحكومة بالتهرب من المسؤولية

ملف لـ”سامير” .. جبهة تتهم الحكومة بالتهرب من المسؤولية

2021-07-29 / 7:58 مساءً
Photo of قطاع السيارات بالمغرب: الصادرات تتجاوز 42 مليار درهم

قطاع السيارات بالمغرب: الصادرات تتجاوز 42 مليار درهم

2021-07-29 / 5:41 مساءً
Photo of ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب ب5,4%

ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب ب5,4%

2021-07-29 / 1:22 مساءً
Photo of عجز الميزانية يُرتقب أن يبلغ 77.8 مليار درهم عند متم 2021

عجز الميزانية يُرتقب أن يبلغ 77.8 مليار درهم عند…

2021-07-29 / 9:17 صباحًا
Photo of بسبب الحجر الصحي.. تراجع النتيجة الصافية للبنوك المغربية ب43.2%

بسبب الحجر الصحي.. تراجع النتيجة الصافية للبنوك المغربية ب43.2%

2021-07-28 / 11:36 صباحًا
Photo of بنشعبون يستعرض حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021

بنشعبون يستعرض حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021

2021-07-27 / 10:49 مساءً
Photo of المصادقة على مرسومين يهدفان لرفع دينامية الاستثمار العمومي

المصادقة على مرسومين يهدفان لرفع دينامية الاستثمار العمومي

2021-07-27 / 6:29 مساءً
Photo of عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بالمغرب بلغ 6510 سنة 2020

عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بالمغرب بلغ 6510 سنة 2020

2021-07-27 / 5:43 مساءً
Photo of موسم فلاحي تاريخي.. إنتاج الحبوب يقدر بـ 103,2 مليون قنطار

موسم فلاحي تاريخي.. إنتاج الحبوب يقدر بـ 103,2 مليون…

2021-07-26 / 5:23 مساءً
Photo of ارتفاع الاحتياطات النقدية للمملكة لأزيد من 300 مليار درهم

ارتفاع الاحتياطات النقدية للمملكة لأزيد من 300 مليار درهم

2021-07-26 / 3:58 مساءً

تعليق واحد

  1. فعلا الجيب الأول من مغاربة العالم كان يقتصد في الأكل والملبس والسكن من أجل إرسال العملة الصعبة إلى بلده ولكن ما هو المقابل الدي قدم له هناك منهم من تم الاستلاء على ممتلكاته ويترامى بين المحاكم إلى أن اصيب بمرض السكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين الفاسدين لانه بدون حل قضايا ومشاكل الجيل الأول فسنخسر الاجيال القادمة لانه لا يمكن للابن ان يرى اباه وهو مضلوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق