حتى يونيو.. تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 44 مليار درهم

هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 19 ر44 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية ، مقابل 83ر29 مليار درهم خلال الفترة الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأضاف المكتب في نشرته الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 1ر48 بالمائة .

وأبرزت النشرة أن الميزان التجاري للخدمات أظهر فائضا متناقصا بنسبة 1ر33 بالمائة إلى 73 ر21 مليار درهم ، وذلك عقب انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات .

وحسب المكتب ، فإن الأسفار التي تعد المكون الرئيسي للمبادلات المتعلقة بالخدمات سجلت تراجعا في الرصيد بنسبة 6ر69 بالمائة .

ويعزى ذلك بشكل خاص إلى تراجع عائدات الأسفار بنسبة 1ر58 بالمائة ( 826 ر8 مليار درهم حتى متم يونيو سنة 2021 )، وذلك بموازاة مع نفقات الأسفار التي انخفضت بنسبة 6 ر25 بالمائة .

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