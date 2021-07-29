تونس: المشيشي ينفي تعرضه لـ”الاعتداء” في قصر قرطاج

هبة بريس - وكالات

نفى رئيس الحكومة التونسي السابق، هشام المشيشي، ما ذكره الموقع البريطاني “ميدل إيست آي” حول تعرضه لـ”الاعتداء” في قصر قرطاج كي يقبل بقرار إقالته من قبل الرئيس قيس سعيد، مشيرا إلى أن ما ذكره الموقع “مجرد إشاعات لا أساس لها”.

وكان الموقع البريطاني تحدث عن تعرض المشيشي لـ”اعتداء جسدي شديد” في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه.

وأفاد أن الإصابات التي تعرض لها المشيشي، كانت “كبيرة”، وقال أحد المصادر إن الرجل أُصيب في وجهه، ولذلك لم يظهر في العلن.

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