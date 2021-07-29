عبد الوافي لفتيت - وزير الداخلية
عبد الوافي لفتيت - وزير الداخلية

سلطات مديونة تحقق في تسلم “عون سلطة” لرشوة في ملف بناء

2021-07-29 / 2:17 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أفاد بلاغ لعمالة مديونة، أنه تم مؤخرا تداول مقطع فيديو على بعض المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي يوثق لواقعة تسلم شخص يشتبه في كونه عون سلطة بإقليم مديونة لمبلغ مالي على سبيل الرشوة، مع ما رافق ذلك من تصريحات موازية تقدم بها شخص بشأن تعرضه للابتزاز على خلفية ملف متعلق بالبناء والتعمير.

وتبعا لذلك، يضيف ذات البلاغ، فقد تقرر فتح تحقيق إداري من طرف مصالح عمالة إقليم مديونة للوقوف على حيثيات وملابسات الوقائع المشار إليها وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

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