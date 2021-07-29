وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة ونظيره المالاوي

رسميا .. مالاوي تفتتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون

2021-07-29 / 1:36 مساءً
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هبة بريس

افتتح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية ملاوي، أيزنهاور ندوا ساكسون مكاكا، القنصلية العامة لملاوي بالعيون.

ويأتي هذا الافتتاح يومين بعد إعلان وزير الخارجية المالاوي عزم بلاده فتح تمثليتين دبلوماسيتين بكل من مدينتي الرباط والعيون.

وتعد القنصلية العامة للمالاوي بمدينة العيون، ال 12 بعد قنصليات كل من جزر القمر، والغابون، وجمهورية افريقيا الوسطى، وساوتومي وبرينسيبي، وبوروندي، وكوت ديفوار، ومملكة إسواتيني، وزامبيا، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة الهاشمية الأردنية.

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‫3 تعليقات

  2. الحمد لله ان إفتتاح قنصليات في العيون والداخلة
    قد وصل العددها إلى 30 دولة اللهم بارك وزد
    مالاوي تعلن عزمها فتح قنصلية في العيون!
    جمهورية القبايل تطالب بفتح سفارتها بالرباط وقنصلية بالداخلة
    عدد كبير من الدول تستعد لفتح قنصلياتها في الداخلة والعيون
    تحيا المملكة المغربية الشريفة من طنجة إلى الكويرة
    اللهم انصر جلالة الملك محمد السادس واحفظه اللهم آمين
    اللهم احفظ شعب المملكة المغربية من طنجة الى الكويرة من شر الأعداء
    تحية للسيد بوريطة وزير خارجية المملكة ولكل المواطنين والمجندين للدفاع عن هذا الوطن الحبيب الغالي “السلاح سلاح السلاح”
    ان قرون عصابة المرادية المجرمة سخنت.

  3. الحمد لله
    رسميا .. مالاوي تفتتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون
    الحمد لله ان إفتتاح قنصليات في العيون والداخلة
    قد وصل العددها إلى 30 دولة اللهم بارك وزد
    جمهورية القبايل تطالب بفتح سفارتها بالرباط وقنصلية بالداخلة
    عدد كبير من الدول تستعد لفتح قنصلياتها في الداخلة والعيون
    تحيا المملكة المغربية الشريفة من طنجة إلى الكويرة
    اللهم انصر جلالة الملك محمد السادس واحفظه اللهم آمين
    اللهم احفظ شعب المملكة المغربية من طنجة الى الكويرة من شر الأعداء
    تحية للسيد بوريطة وزير خارجية المملكة ولكل المواطنين والمجندين للدفاع عن هذا الوطن الحبيب الغالي
    بايتثناء الائك الذين يتزاحمون على حصول أكبرعدد ممكن من مقاعد في برلمان الصم البكم اين هي نتيجتهم؟
    نهب ممتلكات الدولة ولأغتناء على حساب الفقراء!
    “السلاح سلاح السلاح” ان قرون عصابة المرادية المجرمة سخنت.

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