رسميا .. مالاوي تفتتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون

هبة بريس

افتتح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية ملاوي، أيزنهاور ندوا ساكسون مكاكا، القنصلية العامة لملاوي بالعيون.

ويأتي هذا الافتتاح يومين بعد إعلان وزير الخارجية المالاوي عزم بلاده فتح تمثليتين دبلوماسيتين بكل من مدينتي الرباط والعيون.

وتعد القنصلية العامة للمالاوي بمدينة العيون، ال 12 بعد قنصليات كل من جزر القمر، والغابون، وجمهورية افريقيا الوسطى، وساوتومي وبرينسيبي، وبوروندي، وكوت ديفوار، ومملكة إسواتيني، وزامبيا، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة الهاشمية الأردنية.

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