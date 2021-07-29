الاستثمارات الأجنبية بالمغرب
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ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب ب5,4%

2021-07-29 / 1:22 مساءً
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب بلغ ما مجموعه 61 ر9 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2021 ، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 4 ر5 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية .

وعزا المكتب، في مذكرة له حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو 2021، هذا الارتفاع إلى انتعاش عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 7 ر13 في المائة ( 56 ر15 مليار درهم مقابل 68 ر13 مليار درهم ).

وحسب مذكرة المكتب فقد سجلت النفقات بدورها ارتفاعا ( 94 ر5 مليار درهم).

وحددت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج في 62 ر10 مليار درهم ، وهي الأعلى مستوى لها خلال هذه الفترة برسم خمس سنوات الماضية ، حيث سجلت ارتفاعا ب 08 ر6 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020 .

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