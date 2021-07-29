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لشكر: “القول أن القاسم الانتخابي سيؤدي إلى البلقنة غير صحيح”

2021-07-29 / 1:04 مساءً
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هبة بريس

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، أن المنظومة الانتخابية عرفت إصلاحات جوهرية بهدف تشجيع المشاركة السياسية ومحاربة العزوف الانتخابي.

واعتبر لشكر، الذي حل ضیفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس، أن إصلاح المنظومة الانتخابية لا يكمن في إلغاء العتبة، أو القاسم الانتخابي …، بل في إصلاحات جوهرية، لافتا إلى أن الهدف من هذا الإصلاح يتمثل في تشجيع المشاركة السياسية ومحاربة العزوف الانتخابي.

وشدد في هذا السياق، على أن القول ” بأن القاسم الانتخابي سيؤدي إلى البلقنة هو أمر غير صحيح “، لافتا إلى بعض الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الانتخابية من قبيل تعويض اللائحة الوطنية بلائحة جهوية من أجل حضور أكبر للنساء في المجالس المنتخبة، باعتبارهن نصف المجتمع.

وتابع أنه على الرغم من الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الانتخابية، ” يظل هناك إصلاح لم يتم، ويتعلق بالقوانين التي تهم انتخابات المأجورين والموظفين، وإصلاح قوانين الغرف المهنية وكيفية الانتخاب “.

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تعليق واحد

  1. الاثلاح لن بتم بمحاربة العزوف السياسي ولكن بمحاربة مسببات هذا العزوف والذي يمكن تلخيصه في تواجد احزاب فاسدة يسيرها ويؤطرها افراد وصوليون انتهازيونلا يهمهم الا تحقيق مصالحهم الشخصيةوآخر ما يفكرون فيه مصلحة الوطن والمواطنين
    ولا اعتقد ان هذه اللوبيات يمكن التخلص منها بسهولة لانها نسجت علاقات معقدة مع المخزن الى درجة يستحيل معها اجراء اي اصلاح دون المجازفة بمستقبل الوطن والمواطنين

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