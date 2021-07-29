أولمبياد طوكيو .. تسجيل 24 اصابة جديدة بكورونا

2021-07-29 / 12:44 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 الخميس عن تسجيل 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 متعلقة بالألعاب، من بينهم 3 رياضيين.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المتعلقة بالأولمبياد إلى 193 منذ فاتح يوليوز .

وذكرت عدة تقارير إعلامية في اليابان اليوم الخميس، أن جميع أفراد الفريق الأسترالي لألعاب القوى المنافس في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، والبالغ عددهم 63 فردا، يخضعون للعزل الصحي.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن إصابة نجم القفز بالزانة الأمريكي سام كندريكس، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ونقلت تقارير عن بيان للجنة الأولمبية الأسترالية قوله “إن أعضاء فريق رياضات المضمار والميدان الأسترالي في أولمبياد طوكيو، يخضعون للعزل في غرفهم كإجراء وقائي بعد الإعلان عن أنباء انتقال عدوى كورونا إلى أحد أعضاء الفريق الأمريكي لرياضات المضمار والميدان”.

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