بركة الفقيه التطواني
نزار بركة

بركة: عندنا “حكومة العجائب” والوزراء “كلا كيلغي بلغاه”

2021-07-29 / 10:50 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

وصف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، حكومة سعد الديت العثماني ب”حكومة العجائب”، مشددا على أن مبدأ الانسجام والتماسك يغيب عنها.

وأكد بركة خلال استضافته ببرنامج “مواجهة للاقناع” بقناة ميدي 1 تيفي، مساء أمس الأربعاء، على أن الحكومة لم تلتزم بميثاق الأغلبية، لافتا أن ذلك يتجلى في حصيلتها المعلن عنها .

وأضاف زعيم “الاستقلاليين” قائلا: “حنا معندناش حكومة عندنا حكومات بل عندنا وزراء كلا كيلغي بلغاه”

واستشهد بركة ب”تراشق الأغلبية فيما بينها بالبرلمان”، واقتراح الحكومة لقانون مقابل التصويت ضده من قبل الحزب الذي يترأسها، وكذا إصدار أحزاب لبلاغات ضد وزرائها بالحكومة، مسترسلا بالقول “شفنا مع هاد الحكومة اللي عمرنا شفناه”

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تعليق واحد

  1. استصغار وتحقير الآخر ليس هو الحل المرجو ماينتظره المغاربة هو الخروج ببرنامج للحزب شاف وكاف يخرج المغرب من أزماته برنامج يصلح التعليم والصحة ويقلل من البطالة برنامج طموح سينفذه حزب الاستقلال إن كان المجظوظ لتسيير الحكومة المقبلة.

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