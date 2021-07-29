تزامنا وارتفاع الإصابات.. مهنيو الحمامات يحذرون من “التراخي”

هبة بريس

تزامنا وارتفاع الاصابات اليومية بفيروس كورونا، حذرت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، من خطورة التراخي في تطبيق إجراءات السلامة الصحية.

وذكرت الجامعة، في بلاغ لها، أنه في ظل حالة الاستنفار الوبائي الذي تعرفه المملكة، واستشعارا للمسؤولية، يتوجب على كافة أرباب الحمامات احترام البروتوكول الصحي لأخذ مزيد من الاحتياطات لإنجاح مسطرة محاربة الوباء.

وحث ذات البلاغ، كافة المنتسبين للقطاع، على التوجه إلى مراكز التلقيح لتلقي جرعاته، دون تقاعس في سبيل تحقيق المناعة الجماعية.

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