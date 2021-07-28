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بيع أدوية بدون رخصة تجر صيدلي وحارس عمارة للإعتقال بفاس

2021-07-28 / 11:13 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن فاس دار دبيبغ، أول أمس الاثنين 26 يوليوز الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما صيدلي والآخر حارس بإحدى الإقامات السكنية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق ببيع الأدوية بدون رخصة وحيازة وبيع مكملات غذائية أجنبية خاضعة لمبرر الأصل في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول تورط الصيدلي المذكور في تخزين وترويج أدوية بداخل محل تجاري غير مرخص، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات عن ضبط مستخدمة وهي في حالة تلبس ببيعها للمواطنين، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بتنسيق مع المصالح الصحية عن العثور بداخل المستودع على أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة من طرف وزارة الصحة.

وقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن ضبط المشتبه فيه الثاني بالشارع العام، وهو في حالة تلبس ببيع أدوية كانت مخزنة في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتوجات الصيدلانية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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