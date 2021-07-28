مصر تصطدم بالبرازيل في ربع نهائي كرة القدم بأولمبياد طوكيو

هبة بريس ـ ر ياضة

تأهّل المنتخب المصري صحبة نظيره الإسباني إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بعد فوز الأول 2-صفر على أستراليا وتعادل الثاني مع الأرجنتين 1-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة الأربعاء، فيما ودّع المنتخب الفرنسي بخسارة قاسية 4-صفر أمام اليابان في المجموعة الأولى.

من جهة أخرى، تأهل منتخبا البرازيل وكوت ديفوار إلى دور الثمانية أيضًا وأقصيت ألمانيا، بعد فوز حامل اللقب على السعودية 3-1 وتعادل المنتخب الإفريقي أمام وصيف الدورة السابقة ألمانيا 1-1.

وخطف منتخب “الفراعنة” بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بهدفي أحمد ياسر ريان (44)، وعمار حمدي (85) اللذين منحاه الفوز الأول في المجموعة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنتيني الذي تعادل مع إسبانيا 1-1.

وبالتالي، ضرب منتخب مصر موعداً في ربع النهائي السبت مع البرازيل التي تصدّرت المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، أمام كوت ديفوار مع خمس نقاط من فوز وتعادلين، مقابل 4 نقاط لألمانيا من فوز يتيم وتعادل وخسارة.

وتذيل المنتخب السعودي الفرق من دون نقاط من 3 هزائم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0