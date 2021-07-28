“مديرية السجون” بالبيضاء تردّ على ادعاءات زوجة الريسوني

هبة بريس ـ الرباط

نفت المديرية الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لجهة الدار البيضاء-سطات ادعاءات زوجة الصحفي سليمان الريسوني المتعلقة برفض إدارة السجن المحلي عين السبع 1 إخراج زوجها إلى المستشفى الخارجي، وتكليف الأخيرة للسجناء الذين يتقاسمون معه الزنزانة بالتجسس عليه.

وأبرزت المديرية الجهوية، في بيان توضيحي اليوم الأربعاء، أن “مدير الإدارة الجهوية ومدير المؤسسة السجنية انتقلا رفقة الطاقم الطبي لمقابلة السجين المعني، وبعد مواجهته بهذه الادعاءات أقر أنه هو من يرفض الخروج إلى المستشفى الخارجي ويرفض كذلك قياس مؤشراته الحيوية. كما صرح السجين المعني أنه لم يتحدث أبدا مع زوجته عما ادعته بخصوص ما أسمته (تجسسا) عليه من طرف السجناء المرافقين له بالغرفة”.

وسجل المصدر ذاته أنه “سعيا منها إلى تنوير الرأي العام وجعله في منجى عما تسعى إليه زوجة السجين المعني بالأمر من تضليلات وتلفيقات، فإن هذه الإدارة الجهوية تخبر الرأي العام بتصريحات هذا السجين كما وردت على لسانه”.

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