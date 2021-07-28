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أحداث تونس… الـPJD يدعو إلى الالتزام بالخيار الديمقراطي

2021-07-28 / 6:28 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

عبر حزب العدالة والتنمية عن موقفه الرسمي حيال الأحداث الأخيرة بتونس، حيث قال انه “يتابع بانشغال كبير، ما يقع من أحداث في تونس الشقيقة، على إثر إعلان الرئيس التونسي حل الحكومة وتجميد أشغال البرلمان، وتسلم السلطة التنفيذية”.

وقال الحزب، إنه يعبر عن “موقفه المبدئي بأهمية الالتزام بالخيار الديمقراطي، ومن مقتضيات ذلك احترام ما تفرزه الإرادة الشعبية من مؤسسات”.

كما عبر عن “تضامنه مع كل أطياف الشعب التونسي الشقيق لتجاوز هذه الأزمة في أسرع وقت، والرجوع إلى مبادئ الثورة التي كانت ملهمة للديمقراطيين في المنطقة”؛

وقال أنه يثق في قدرة المؤسسات الدستورية والمجتمع السياسي والمدني التونسي، على “تجاوز هذه الأزمة عن طريق الحوار، بما يعزز مكانة تونس الشقيقة في تعزيز مسار الحرية والديمقراطية وبناء المغرب الكبير، وتمنيع الوحدة الوطنية، وتحقيق آمال المواطنات والمواطنين في العيش الكريم وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية”.

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