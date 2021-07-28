الصورة من الارشيف

زيارة لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب في هذا التاريخ

2021-07-28 / 6:16 مساءً
2
هبة بريس ـ الرباط

حددت الخارجية الإسرائيلية يومي 11 و12 من الشهر المقبل موعدا لزيارة الوزير، يائير لابيد، إلى المغرب، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية إسرائيلي للمملكة.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلا عن وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية يائير لابيد سيتوجه للمغرب يومي 11 و12 غشت المقبل، موضحة أنه من المقرر أن تشهد الزيارة افتتاح البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في المغرب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدات على “تويتر”: “نقل اليوم مدير عام وزارة الخارجية آلون أوشبيز رسالة باسمي إلى وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة وبها دعوة للقيام بأول زيارة رسمية على الإطلاق لوزير خارجية مغربي إلى إسرائيل”.

وأضاف لابيد: “استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين إسرائيل والمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو علامة تاريخية في العلاقات بين الشعبين”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الخارجية الغامبي : طرد البوليساريو سيمكن الاتحاد الإفريقي من استعادة مصداقيته

وزير الخارجية الغامبي : طرد البوليساريو سيمكن الاتحاد الإفريقي…

2021-07-28 / 9:30 مساءً
Photo of اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تمنح الاعتماد ل23 جمعية وهيئة

اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تمنح الاعتماد ل23 جمعية…

2021-07-28 / 9:09 مساءً
Photo of جوي هود : الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمغرب تتعزز تحت قيادة الملك

جوي هود : الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمغرب…

2021-07-28 / 7:49 مساءً
Photo of وزير ليبيري سابق يدعو إلى طرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي

وزير ليبيري سابق يدعو إلى طرد الجمهورية الوهمية من…

2021-07-28 / 7:38 مساءً
Photo of مسؤول امريكي : نحن نعتبر المغرب بوابة للقارة الإفريقية

مسؤول امريكي : نحن نعتبر المغرب بوابة للقارة الإفريقية

2021-07-28 / 7:30 مساءً
Photo of أحداث تونس… الـPJD يدعو إلى الالتزام بالخيار الديمقراطي

أحداث تونس… الـPJD يدعو إلى الالتزام بالخيار الديمقراطي

2021-07-28 / 6:28 مساءً
Photo of انتخابات الغرف المهنية.. مجموع عدد الترشيحات المقدمة بلغ 12 ألفا و383 ترشيحا

انتخابات الغرف المهنية.. مجموع عدد الترشيحات المقدمة بلغ 12…

2021-07-28 / 5:30 مساءً
Photo of رئيس النيابة العامة يدعو المحاكم إلى تفعيل التواصل مع الرأي العام

رئيس النيابة العامة يدعو المحاكم إلى تفعيل التواصل مع…

2021-07-28 / 4:07 مساءً
Photo of مسؤول أمريكي يصفع “البوليساريو” وداعميها: موقفنا من مغربية الصحراء لم يتغير

مسؤول أمريكي يصفع “البوليساريو” وداعميها: موقفنا من مغربية الصحراء…

2021-07-28 / 3:17 مساءً
Photo of ساجد: القاسم الانتخابي سيحافظ على مبدأ التعددية

ساجد: القاسم الانتخابي سيحافظ على مبدأ التعددية

2021-07-28 / 2:30 مساءً

‫2 تعليقات

  1. نرحب بالعلاقات مع دولة اسراىيل هذه الدولة التي تساعدنا وتقف الى جانبنا في جميع المحافل الدوىية فنامل معها مزيدا من التعاون في الميادين التجارية واىصناعية والفلاحية والعسكرية لما نعلمه عن اسراىيل من تقدم وخبرة كبيرة في هذه الميادين فالله يبارك

  2. تقف إلى جانبنا في جميع المحافل الدولية؟!!!!!!
    سبحان الله….
    ألم تنس بالأمس حادثة تقديم خريطة المغرب مبتورة الصحراء أثناء الندوة التي قام بها رئيس الوزراء الصهيوني ناتانياهو والتي أثارت ضجة كبيرة وردود فعل منددة من طرف الرأي العام المغربي.
    للأسف تسوقون لمغالطات ستحاسبون عليها أمام الأمة وأمام الله يوم لاينفع مال ولابنون…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق