زيارة لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب في هذا التاريخ

هبة بريس ـ الرباط

حددت الخارجية الإسرائيلية يومي 11 و12 من الشهر المقبل موعدا لزيارة الوزير، يائير لابيد، إلى المغرب، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية إسرائيلي للمملكة.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلا عن وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية يائير لابيد سيتوجه للمغرب يومي 11 و12 غشت المقبل، موضحة أنه من المقرر أن تشهد الزيارة افتتاح البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في المغرب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدات على “تويتر”: “نقل اليوم مدير عام وزارة الخارجية آلون أوشبيز رسالة باسمي إلى وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة وبها دعوة للقيام بأول زيارة رسمية على الإطلاق لوزير خارجية مغربي إلى إسرائيل”.

وأضاف لابيد: “استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين إسرائيل والمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو علامة تاريخية في العلاقات بين الشعبين”.

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