دون لبيغ

دون بيغ :” الأعراس والكونصيرات لا والحملة والاجتماعات الانتخابية نعم”

2021-07-28 / 5:04 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

انتقد الرابور المغربي توفيق حازب الملقب ب “دون بيغ” عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات، قرار منع تنظيم الحفلات و الأعراس و كذا السهرات، و بالمقابل السماح للأحزاب بالقيام بالحملات و التجمعات الانتخابية.

و نشر دون بيغ عبر خاصية ستوري بنفس المنصة تدوينة جاءت كالتالي :”الأعراس لا والكونصيرات لا والحملة والاجتماعات الانتخابية نعم”.

و يشار أنه بسبب الارتفاع المهول في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فقد قررت الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها منع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن.

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‫4 تعليقات

  1. شكون هاد النكرة،لي تاخدو برأيو.
    تلوث لودنين ولمخاخ.
    اشوف اليوم شحال وصل عدد المصابين بكرونا.
    كصحف واعلام،مخاصكمش تحلو الباب،لنشر الإشاعات

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