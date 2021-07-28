حصيلة صادمة.. 9428 إصابة و27 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 9428 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 597876 حالة في المغرب.
وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 27 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9665.
وتم التأكد من 1766 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 550882 حالة.
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12 تعليقات
هههههههه لهربة
كلشي ماشي دوز حقو الله استر العافية
Dieu ke nous protéger jauskalamore
اللهم ارفع عنا هدا الوباء وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
عدد مخيف اللهم ابعد عنا هدا الوباء
هادي البداية ومازال مازال كما قال مغني الراي هههههههه كثرة الهم كضحك راه السبب يا الاخوان فيما يقع في ارتفاع عدد الاصابات في المغرب راجع الى عدم احترام التباعد وعدم استعمال الكمامةخصوصا في الاماكن المزدحمة زيادة عن الاختلاط في الدي وقع عيد الاضحى. زيادة على اغلب الناس البلداء يشككون بوجود كورونا مما يجعلهم غير مهتمين بتطبيق مايجب فعله ضد محاربة المرض والوقاية منه وهدا اكبر غلط.
لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم ارفع عنا هذآ الوباء والبلاء يارب وارحمنا برحمتك
اكثروا من الاستغفار والدعاء والصلاة نطلبوا من الله الحد من هذآ الوباء
هذآ الوضع الحالي اصبح لا يطمئن لابد من شبابنا اللجوء الى مراكيز التلقيح للحد من هذا الوباء
ارقام ساروخية كل يوم تزداد وترتفع المرجو الحيطة والحذر حتى لا تصبح كارثة لايحمد عقباها
احذروا ناقوس الخطر اصبح يدق احترسوا فالوباء لا يرحم