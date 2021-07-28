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حصيلة صادمة.. 9428 إصابة و27 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-07-28 / 4:55 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 9428 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 597876 حالة في المغرب.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 27 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9665.

وتم التأكد من 1766 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 550882 حالة.

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