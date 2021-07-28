حصيلة صادمة.. 9428 إصابة و27 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 9428 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 597876 حالة في المغرب.
وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 27 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9665.
وتم التأكد من 1766 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 550882 حالة.
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المجموع 2 آراء
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4 تعليقات
هههههههه لهربة
كلشي ماشي دوز حقو الله استر العافية
Dieu ke nous protéger jauskalamore
اللهم ارفع عنا هدا الوباء وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين