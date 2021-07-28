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انطلاق الموسم الدراسي المقبل يوم 3 شتنبر 2021

2021-07-28 / 4:50 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن محطة الدخول المدرسي المقبل تتطلب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان انطلاق الدراسة في الموعد الذي حدده المقرر التنظيمي للموسم الدراسي 2021-2022 في 3 شتنبر 2021 تحت شعار “من أجل نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة التعليم”.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن “محطة الدخول المدرسي المقبل ستأتي في سياق خاص، حيث ستتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا في 8 من شتنبر المقبل، بالإضافة إلى التداعيات والإكراهات التي قد تفرضها جائحة كورونا إذا ما أخذت الوضعية الوبائية منحى تصاعديا، مما يتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتحضير المبكر للدخول المدرسي، وذلك لضمان انطلاق الدراسة في موعده، الذي حدده المقرر التنظيمي للموسم الدراسي 2021-2022 في 3 شتنبر 2021”.

وأشار البلاغ الى أن الوزارة نظمت لقاء تنسيقيا اليوم الاربعاء ، حول التحضير للدخول المدرسي 2022-2021، مع مديرات ومديري الإدارة المركزية ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حضوريا، ومدراء مراكز التكوين عبر تقنية المناظرة المرئية.

وقد شكل هذا اللقاء، حسب المصدر ذاته، مناسبة تدارس خلالها المسؤولون المركزيون والجهويون أهم التدابير والإجراءات المتخذة للتحضير للدخول المدرسي المقبل، سواء على المستوى البيداغوجي من خلال طرح السيناريوهات المحتملة في حالة استمرار الوضعية الوبائية بالبلاد، والأنماط التربوية التي من المحتمل اعتمادها للتقليص من تأثيراتها السلبية على جودة التعليم، وضمان التحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين والحرص على سلامتهم الصحية وسلامة جميع الأطر التربوية والإدارية، وكذا على مستوى توفير البنية التحتية والتجهيزات الضرورية وعمليات التأهيل المندمج.

كما تدارسوا التدابير المتخذة على مستوى برامج الدعم الاجتماعي وتوفير الموارد البشرية الضرورية، وذلك من خلال استكمال جميع العمليات المتعلقة بتعيين الخريجين والحركات الانتقالية وتدبير الفائض والخصاص.

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‫8 تعليقات

  5. لابد للوزارة التربية الوطنية والتعليم بأخذ عين الاعتبار الدخول المدرسي الجديد بالاخص الوضعية الوبائية التي لا تطمئن مراعات صحة التلميذ قبل كل شيء مما يتطلب ضرورية الاتخاذ التدابير الإحترازية حتى تتم عملية الدخول المدرسي في احسن حال

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