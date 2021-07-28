كوورونا المغرب
الصورة من الارشيف

الدعوة إلى إجتماعات ماراثونية للجنة العلمية والتقنية لاحتواء الجائحة

2021-07-28 / 4:26 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن اللجنة العلمية والتقنية الخاصة بجائحة كورونا قد استنفرت كافة أعضائها، لعقد سلسلة اجتماعات ماراتونية ورفع التوصيات اللازمة إلى الحكومة بهدف التصدي للانتشار المتسارع للفيروس في صفوف المغاربة.

وأفادت ذات المصادر أنه ينتظر ان ترفع اللجنة العلمية توصيات جديدة إلى الحكومة، والتي يبقى لها القرار النهائي من تبنيها من عدمه
ووفق هذه المصادر، فإن الوضع الوبائي في المغرب وصل إلى المستوى ما قبل الأحمر، بالنظر إلى الانتشار السريع لسلالة “دلتا” في صفوف المغاربة، لاسيما غير الملقحين والذين يشكلون أكبر نسبة من الأشخاص الذين يدخلون أقسام الإنعاش والعناية المركزة.

وحذرت مصادر الجريدة من إمكانية اتخاذ قرارات أكثر صرامة، بهدف حماية الصحة العامة. وسجلت ذات المصادر كون عدم التقيد بالتوجيهات التي تصدر عن المصالح الصحية المختصة من شأنها أن تؤدي إلى انتكاسة وبائية خطيرة، مع ما لذلك من آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني.

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