رئيس النيابة العامة يدعو المحاكم إلى تفعيل التواصل مع الرأي العام

محمد منفلوطي_ هبة بريس

دعا مولاي الحسن الداكي الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في دورية عممها على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، (دعا) إلى تفعيل دور الناطقين باسم النيابات العامة، والعمل على تنزيل مقاربة التواصـل مع الرأي العام والانفتاح على المحيط الخارجي كخيار استراتيجي لمؤسسة النيابة العامة التي تبنته منذ تأسيسها، وهي الاستراتيجية التي ترتكز على تكوين قضاة ناطقين باسم النيابات العامة في مجالات الاعلام والتواصل.

وأضافت الدورية، أن رئاسة النيابة العامة خلال سـنة 2019 ، نظمت ثلاث دورات تكوينية اسـتفاد منها حوالي 51 من قضـاة النيابة العامة، وخلال سـنة 2021 تم تنظیم خمس دورات بلغ عدد المستفيدين منها حوالي 97 مستفيداً، حيث تم تكوين قاض على الأقل من قضاة النيابة العامة بالنسبة لكل محكمة.

وأكدت الدورية، أن القضـاة المعينين، استفادوا من برنامج، همّ آليات التواصـل وصياغة البلاغات والتدريب على كيفية إجراء الحوارات الصحفية وغيرها من المواضيع، بما يمكنهم من ممارسة الدور المنوط بهم في هذا المجال.

ودعت الدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة، إلى تكليف القضاة المستفيدين من هذا التكوين بالمحاكم المعنية، بمهام الناطقين باسم النيابة العامة، والتواصل مع الرأي العام في القضايا التي تستدعي ذلك بعد استشارة هذه الرئاسة، وتكليفهم بإعداد البلاغات وكل ما يتعلق بالتواصل داخل النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بالصعوبات التي قد تعترض عملهم في شأن تطبيق المقتضيات المذكورة.

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