ناصر بوريطة وجوي هود

مسؤول أمريكي يصفع “البوليساريو” وداعميها: موقفنا من مغربية الصحراء لم يتغير

2021-07-28 / 3:17 مساءً
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هبة بريس - الرباط

صدم مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوي هود، الجبهة الانفصالية وداعميها بتجديده التأكيد على عدم تغيير إدارة بايدن لموقفها بخصوص مغربية الصحراء.

وأكد المسؤول الأمريكي، في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة يومه الأربعاء، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بالرباط، على أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الاعتراف بمغربية الصحراء والذي أعلن عنه الرئيس السابق دونالد ترامب لم يتغير.

وأضاف ذات المتحدث قائلا “نؤيد جهود الأمم الـمتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي للأمين العام بالصحراء بأسرع ما يمكن، ونحن علـى استعداد للـمشاركة مع جميع الأطراف لـدعم هذا الـمبعوث الـشخصي”.

وشدد على دعم بلاده “لعملـية سياسية ذات مصداقية تقودها الأمم الـمتحدة لـتحقيق الاستقرار ووقف أي أعمال عدائية بالصحراء المغربية، مسترسلا بالقول :”نحن نتشاور مع مختلـفا لأطراف حول أفضل الـسبل لـوقف الـعنف وتحقيق تسوية دائمة”.

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