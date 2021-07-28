أولمبياد طوكيو (قوارب الكاياك): تأهل المغربي ماثيس سودي إلى نصف النهائي

هبة بريس

تأهل المغربي ماثيس سودي، اليوم الأربعاء، إلى نصف نهاية سباق المنعرجات لمسابقة قوارب الكاياك، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو.

وحل ماثيس في المركز السابع خلال الجولة الإقصائية الأولى بتوقيت 93 ث و86 /100، قبل أن ينهي الجولة الثانية في الرتبة ال19 بتوقيت 98 ث و92 /100.

وسيخوض ماثيس ،ممثل المغرب الوحيد في مسابقة قوارب الكاياك بعد الإقصاء المبكر لمواطنته جودار سيليا، منافسات نصف النهاية بعد غد الجمعة.

ويذكر أن آخر مشاركة لرياضة قوارب الكاياك المغربية في الألعاب الأولمبية تعود لدورة سيدني 2000 ومثلها حينها البطل نزار سملال.

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