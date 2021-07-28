سعيد باي

سعيد باي لمروجي إشاعة وفاته :”حسبي الله ونعم الوكيل “

2021-07-28 / 11:44 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

استنكر الفنان المغربي سعيد باي عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام، تصرف بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى نشر أخبار زائفة خاصة تلك التي تتسبب في هلع اقاربهم و متابعيهم.

و يتعلق الأمر بإشاعة وفاته التي تداولتها مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، و التي جعلته يخرج عن صمته و يعرب عن استيائه الشديد من مروجي هذه الأخبار.

و أعاد سعيد باي نشر نفس الصورة التي تم تداولها و التي تفيد خبر وفاته حيث جاء فيها :”هناك أخبار الان متداولة على كثير من الصفحات على خبر وفاة الفنان سعيد باي إثر تعرضه لحادثة سير عشية اليوم بالطريق الرابط بين فاس و مكناس، انا لله وانا اليه راجعون، معلقا عليها :”حسبي الله ونعم الوكيل “.

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