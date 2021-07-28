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بسبب الحجر الصحي.. تراجع النتيجة الصافية للبنوك المغربية ب43.2%

2021-07-28 / 11:36 صباحًا
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هبة بريس

كشف بنك المغرب أن النتيجة الصافية للبنوك استقرت عند 6.8 مليار درهم خلال سنة 2020، بانخفاض يقدر بـ 43.2 في المئة مقارنة بعام 2019.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي للسنة المالية 2020، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع بعض الأنشطة خلال فترة الحجر الصحي، وارتفاع تكلفة المخاطر ومساهمات البنوك في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.

وهكذا، استقر الناتج البنكي الصافي عند 49.5 مليار درهم، بعد أن سجل زيادة بنسبة 4.9 في المئة في سنة 2019، وهو ما يعكس زيادة في هامش الفائدة، وانخفاض في هامش العمولات، وركود نتيجة عمليات السوق.

وتحسن هامش سعر الفائدة بنسبة 3.4 في المئة ليبلغ 33.5 مليار درهم، مدفوعا بالهامش المحقق على المعاملات مع الزبناء، مستفيدا من انخفاض تكلفة الموارد المحصلة من الزبناء، وبدرجة أقل، من انخفاض التكلفة الصافية للفائدة على معاملات السندات.

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