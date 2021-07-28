قضية بيغاسوس.. منظمة وطنية ترفض اتهام المغرب بالتجسس
اعربت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان والتنمية البشرية عن “استغرابها الشديد” لنشر صحف أجنبية منضوية تحت لواء منظمة “Forbidden Stories” تقارير تتهم المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات الوطنية والأجنبية
وتؤكدالمنظمة في بلاغ لها أنها “ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص”.
وتسجل المنظمة أن “المملكة المغربية دولة حق وقانون، تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب”.
وتذكر المنظمة انه لم يسبق للحكومة المغربية “أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”
تعليق واحد
نعم هذا صحيح المغرب دولة الحق والقانون ويعد من اول دول العالم في هذا المجال لا شك في ذلك فارادوا المساس به والضرب في مقدساته وسياذته لكن هيهات المغرب كبير عن ذلك يتمتع بمصداقية كبيرة ذلك ناتج عن سياسته المعتدلة والمستقيمة فالمغرب لا يتدخل في شؤون الدول ويرفض العنف والارهاب والتحريض المغرب كان داىما الى جانب الحق وضد الباطل المغرب داىما يقف الى جانب الدول المستضعفة المغرب داىما سباقا الى الاعمال الخيرية الانسانية لاعتدال سياسته والاعتراف بها دوليا لهذا السبب لم يرق بعض دول الاعداء ذلك فارادوا النيل من سمعته ومصداقيته لا اقل ولا اكثر