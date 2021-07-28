قضية بيغاسوس.. منظمة وطنية ترفض اتهام المغرب بالتجسس

هبة بريس

اعربت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان والتنمية البشرية عن “استغرابها الشديد” لنشر صحف أجنبية منضوية تحت لواء منظمة “Forbidden Stories” تقارير تتهم المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات الوطنية والأجنبية

وتؤكدالمنظمة في بلاغ لها أنها “ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص”.

وتسجل المنظمة أن “المملكة المغربية دولة حق وقانون، تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب”.

وتذكر المنظمة انه لم يسبق للحكومة المغربية “أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”

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