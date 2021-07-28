بركة الفقيه التطواني
نزار بركة

الاستقلال: التموقع الجيواستراتيجي الجديد لبلادنا أثار انزعاج أصحاب الأجندات الجاهزة

2021-07-28 / 9:27 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

عير حزب الاستقلال عن إدانته، للحملات الممنهجة التي تستهدف بلادنا ورموزها ومؤسساتها السيادية في الآونة الأخيرة، رافضا جملة وتفصيلا هذه الاتهامات والادعاءات الباطلة والمضللة في غياب لأي أدلة أو براهين علمية وتقنية.

وتأسف الحزب، لما وصفه ب”المستوى المهني والأخلاقي المنحط الذي وصلت إليه بعض وسائل الإعلام التي أصدرت أحكاما جاهزة في حق بلادنا على شاكلة محاكم التفتيش، بدون التوفر على أية أدلة أو قرائن ثبوتية على ادعاءاتها الباطلة”.

وأكد الحزب في بلاغ له، على أن التموقع الجيواستراتيجي الجديد لبلادنا على الصعيد الدولي والقاري والإقليمي، ومقومات الاستقرار التي تنعم بها في ظل تعرفه جِواراتنا من تقلبات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، أثار انزعاج مجموعات المصالح ، وأصحاب الأجندات الجاهزة الذين لا يرون بعين الرضا الى صعود المغرب كإحدى الاقتصاديات الناشئة، ولا إلى قدرات الصمود والمواجهة التي طورها رغم الجائحة وتداعيات الأزمة الصحية العالمية وتوجهات عدم اليقين.

وشدد على أن الجواب المُفحم على هذا التحامل الممنهج، فضلا عن شقه القانوني والقضائي والتواصلي، هو مواصلة بلادنا تثبيت الاختيار الديمقراطي وترصيد المكتسبات الكبرى التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة.

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تعليق واحد

  1. وعلى الأحزاب السياسية المغربية أن تقوم كذلك بدورها التأطيري لصنع جيل ريادي وطني قادر على مواجهة أعداء الوطن والأمة بكل الوسائل المتاحة.

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