طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

يرتقب أن تتميز الحالة الجوية عامة، اليوم الأربعاء 28 يوليوز 2021، بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، داخل منطقة سوس، المنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

هذا مع تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وبالواجهة المتوسطية، وستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو في بعض الأحيان بأمطار جد خفيفة و محلية، فضلا عن تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط خلال الظهيرة.

أما بباقي جهات المملكة، فالطقس سيظل مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بوجه عام، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية و الجنوب-الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة من الجنوب بالجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و31 درجة بالجنوب-الشرقي وبأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 19 و25 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 38 و43 درجة بكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، داخل منطقة سوس، السهول الواقعة غرب الاطلس، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس وجنوب المنطقة الشرقية، ما بين 30 و37 درجة بسهول المحيط الأطلسي، الواجهة المتوسطية، شمال المنطقة الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى مؤقتا هائجا ليلة الأربعاء-الخميس، ليصبح هادئا إلى قليل الهيجان زوال الخميس بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية ليصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء الخميس بالسواحل الوسطى.

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