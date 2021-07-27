الصورة من الارشيف

جامعة القاضي عياض الأولى وطنيا.. تصنيف 6 جامعات مغربية ضمن أحسن 100 جامعة عربية

2021-07-27 / 11:09 مساءً
3
هبة بريس

تواصل جامعة القاضي عياض بمراكش تصدر رتب الصدارة ضمن التصنيفات الدولية للجامعات عربيا وإفريقيا، حيث حلت في المرتبة الأولى وطنيا وفق تصنيف الجامعات العالمية البريطاني لمجلة تايمز للتعليم العالي لسنة 2021.

وكشف هذا التصنيف عن احتلال جامعة القاضي عياض بمراكش الرتبة الأولى وطنيا، والثانية إفريقيا بعد جامعة صفاقس التونسية.

كما احتلت الجامعة ،وفق نفس التصنيف، الرتبة 41 على مستوى العالم العربي . وتم أيضا تصنيف خمس جامعات مغربية أخرى ضمن 100 أفضل جامعة في العالم العربي.

ويتعلق الأمر بجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله ، وجامعة الحسن الأول بسطات.

وعلى مستوى العالم العربي، احتلت الجامعات السعودية مراتب متقدمة ضمن تصنيف الجامعات العالمية البريطاني لمجلة تايمز للتعليم العالي.

جدير بالذكر أن مؤسسة “تايمز هاير اديوكيشن” تعتمد مؤشرات علمية دقيقة في التصنيف الدولي للجامعات، وفي صدارتها دخل الصناعة والابتكار، والتوزيع الدولي، وبيئة التعليم والتدريس، وكذا البحث – القيم، والدخل – السمعة، دخل البحث العام / دخل البحث الإجمالي،استشهادات ، والتأثير البحثي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “التعليم”: تسجيل نتائج جد إيجابية في تراجع نسب الانقطاع الدراسي

“التعليم”: تسجيل نتائج جد إيجابية في تراجع نسب الانقطاع…

2021-07-28 / 2:15 مساءً
Photo of ابتداء من شتنبر.. “التعليم” تعلن بث برنامج إذاعي لتعلم اللغة الإنجليزية

ابتداء من شتنبر.. “التعليم” تعلن بث برنامج إذاعي لتعلم…

2021-07-26 / 12:56 مساءً
Photo of وزارة “أمزازي” تصرف المنح لمتدربي التكوين المهني

وزارة “أمزازي” تصرف المنح لمتدربي التكوين المهني

2021-07-19 / 6:33 مساءً
Photo of وزارة أمزازي تكشف حصيلة البرنامج الوطني للتعليم الأولي

وزارة أمزازي تكشف حصيلة البرنامج الوطني للتعليم الأولي

2021-07-18 / 9:43 مساءً
Photo of نقابة البيجيدي تدعو المتفرغين للالتحاق بمقرات العمل

نقابة البيجيدي تدعو المتفرغين للالتحاق بمقرات العمل

2021-07-17 / 9:38 مساءً
Photo of أمزازي يفتتح المنتجع السياحي الخاص بنساء ورجال التعليم بأكادير

أمزازي يفتتح المنتجع السياحي الخاص بنساء ورجال التعليم بأكادير

2021-07-17 / 7:41 مساءً
Photo of أمزازي يعطي انطلاق تعميم مشروع المؤسسة على الصعيد الوطني

أمزازي يعطي انطلاق تعميم مشروع المؤسسة على الصعيد الوطني

2021-07-17 / 4:47 مساءً
Photo of الإفراج عن معتقلين والقبض على متظاهرين جدد.. حلقة مفرغة في الجزائر

الإفراج عن معتقلين والقبض على متظاهرين جدد.. حلقة مفرغة…

2021-07-17 / 3:33 مساءً
Photo of أمزازي يتتبع استعدادات الدخول المدرسي المقبل بإقليم تطوان

أمزازي يتتبع استعدادات الدخول المدرسي المقبل بإقليم تطوان

2021-07-16 / 7:10 مساءً
Photo of محلل سياسي : النفخ في نسبة النجاح في الباكالوريا فعل مقصود

محلل سياسي : النفخ في نسبة النجاح في الباكالوريا…

2021-07-16 / 9:09 صباحًا

‫3 تعليقات

  1. وما هو تصنيفها عالميا؟؟؟ وكم هو العدد الإجمالي للجامعات العربية؟؟!يجب أن نعترف أن الجامعات العربية عموما والمغربية خصوصا ما زال ينقصها الكثير خصوصا العلمية منها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق