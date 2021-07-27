جامعة القاضي عياض الأولى وطنيا.. تصنيف 6 جامعات مغربية ضمن أحسن 100 جامعة عربية

هبة بريس

تواصل جامعة القاضي عياض بمراكش تصدر رتب الصدارة ضمن التصنيفات الدولية للجامعات عربيا وإفريقيا، حيث حلت في المرتبة الأولى وطنيا وفق تصنيف الجامعات العالمية البريطاني لمجلة تايمز للتعليم العالي لسنة 2021.

وكشف هذا التصنيف عن احتلال جامعة القاضي عياض بمراكش الرتبة الأولى وطنيا، والثانية إفريقيا بعد جامعة صفاقس التونسية.

كما احتلت الجامعة ،وفق نفس التصنيف، الرتبة 41 على مستوى العالم العربي . وتم أيضا تصنيف خمس جامعات مغربية أخرى ضمن 100 أفضل جامعة في العالم العربي.

ويتعلق الأمر بجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله ، وجامعة الحسن الأول بسطات.

وعلى مستوى العالم العربي، احتلت الجامعات السعودية مراتب متقدمة ضمن تصنيف الجامعات العالمية البريطاني لمجلة تايمز للتعليم العالي.

جدير بالذكر أن مؤسسة “تايمز هاير اديوكيشن” تعتمد مؤشرات علمية دقيقة في التصنيف الدولي للجامعات، وفي صدارتها دخل الصناعة والابتكار، والتوزيع الدولي، وبيئة التعليم والتدريس، وكذا البحث – القيم، والدخل – السمعة، دخل البحث العام / دخل البحث الإجمالي،استشهادات ، والتأثير البحثي.

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