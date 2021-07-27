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معهد صحي إيطالي: معظم المتوفين بكورونا لم يحصلوا على اللقاح

2021-07-27 / 9:53 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

اعلن المعهد الوطني للصحة في إيطاليا أن نحو 99 في المئة من الذين توفوا بمرض كوفيد-19 منذ فبراير الماضي لم يتلقوا التطعيم بجرعتيه ضد الفيروس.

وقال المعهد في بيان إنه خلال الفترة من أول فبراير حتى 21 يوليو، حدثت 423 وفاة بكوفيد بين أشخاص تم تطعيمهم بالجرعتين، من إجمالي الوفيات الذي بلغ 35776 وفاة، وهو ما يمثل 1.2 في المئة.

وأضاف أن السجلات الطبية لـ 70 من بين الذين توفوا رغم حصولهم على التطعيم بالكامل، أظهرت أن متوسط ​​عدد الأمراض المزمنة لديهم كان 5 مقارنة بعدد 3.7 في وفيات كوفيد بين الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح.

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