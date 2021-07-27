فتح تحقيق في ملابسات وفاة شابة بعد تلقيها جرعة لقاح مضاد لكورونا

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنها باشرت تحقيقاتها في وفاة شابة بمراكش بعد تلقيها أمس، جرعة لقاح مضاد ل(كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة في في بلاغ لها، أنه مباشرة بعد أن توصلت المملكة بشحنات من لقاح “جونسون أند جونسون”، شرعت ابتداء من أمس الأول الأحد (25 يوليوز) ، عملية تلقيح المواطنات والمواطنين، خاصة منهم العاملين في الصفوف الأمامية في مجال السياحة ، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذا اللقاح 5 آلاف شخص.

وأضافت ” أن مصالح الوزارة توصلت بخبر وفاة شابة (33 عاما) بالمركب الثقافي (باب إغلي) بمدينة مراكش، بعد تلقيها جرعة اللقاح ، أمس الاثنين ، كما أغمي على عاملة زميلة للشابة المتوفاة”.

وتابعت “أنها باشرت تحقيقاتها في النازلة، وأوفدت لجنة إلى مراكش لإجراء تحقيق طبي والبحث في ظروف وملابسات هذا الحادث”.

وأكدت الوزارة أن منظومة اليقظة الدوائية الخاصة بتتبع اللقاحات، ومنذ انطلاق عملية التلقيح الوطنية ، تحرص حرصا شديدا على تتبع أي آثار جانبية أو حوادث صحية تزامنت مع عملية التلقيح، مفيدة بأنها ستنشر نتائج التحقيقات في هذا الحادث المؤسف بعد انتهاء عمل اللجنة.

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