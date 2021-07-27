لطيفة رأفت تناشد المغاربة بالالتزام و التلقيح

2021-07-27 / 8:45 مساءً
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نجلاء مزيان

في ظل الارتفاع المهول في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ببلادنا، و كذا تزايد حالات الوفيات، قام مجموعة من الفنانين بمناشدة المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإلتزام أكثر بالتدابير الاحترازية والوقائية.

و من بين هؤلاء الفنانين لطيفة رأفت التي حذرت من حدوث انتكاسة وبائية جديدة، بسبب تراخي ولامبالاة المواطنين بالتدابير الموصى بها من طرف وزارة الصحة.

و نشرت رأفت تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، جاءت كالتالي :”الوضع الوبائي لا يطمئن، آلاف الحالات التي تسجل كل يوم، ارتفاع مهول قد يتسبب في مصائب لا تحمد عقباها، غرف الإنعاش ممتلئة وعدد الوفيات يرتفع يوما بعد الآخر”.

و واصلت قائلة :”أرجوكم الفئة العمرية المستهدفة ديروا التلقيح، نحضيوا راسنا الوباء مزال كاين ومزال ما تخلصناش منه بالمناعة الجماعية، الاجراءات الاحترازية، الكمامة، التعقيم التباعد الاجتماعي والجسدي هادوا أشياء يقدروا ينقدونا من الانتكاسة الوبائية.. الله يرفع علينا هاد الوباء

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