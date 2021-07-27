ايداع زعيم الذباب الإلكتروني المحسوب على البيجيدي سجن تاروذانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أحالت اليوم الثلاثاء 27 يوليوز الجاري ، الضابطة القضائية بتارودانت أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المسمى (ع.ا ) الذي سبق للدكتور (م .ع) ان قدم به الشكاية بواسطة دفاعه الاستاذ مصطفى أيت موسى محامي بهيئة أكادير الى وكيل الملك بتهمة التشهير ونشر وثائق ومعلومات خاصه وصادرة بشكل خاص والتحريض على ارتكاب جنحة وخرق سرية التحقيق وغيرها من الجنح الواردة في شكاية المشتكي .

و قرر وكيل الملك اليوم الثلاثاء بعد أن مثل أمامه المشتكى به، بحضور دفاعه وكذا حضور دفاع المشتكي وبعد استنطاق المشتكى به حول المنسوب إليه قرار الوكيل متابعته في حالة اعتقال ، واحالة ملفه على قاضي التحقيق، ليتقرر تأخير الملف لجلسة الثالث من غشت القادم، قصد إعداد الدفاع مع ايداع المتهم سجن الفلاحي بتارودانت.

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