هزة أرضية خفيفة باكادير بعد عصر اليوم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

استشعر عدد من ساكنة اكادير ، خصوصا شرق المدينة على وقع هزة ارضية خفيفة بعد عصر اليوم الثلاثاء 27 يوليوز الجاري.

وتشير المعلومات المتوفرة الى ان السكان استشعروا بالهزة الخفيفة عشية اليوم ، وقد تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر واكدوا استشعار السكان لتلك الهزة الخفيفة.

ويذكر ان المدينة عاشت عدة هزات خفيفة طيلة السنة الماضية والنصف الحالي من السنة الجارية لم تدعوا للقلق .

وكان أخطر زلزال عاشته المدينة سنة 1960 الذي اتى على بناياتها في شهر رمضان واجهز على ارواح 15000قتيل وخلف 12الف جريح في حين بقي 35 الف من ساكنة المدينة بدون مأوى.

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