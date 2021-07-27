دخان يتصاعد من موقع انفجار في مجمع كيمبارك للكيماويات

قتيل واصابات في انفجار بمجمع للكيماويات غرب ألمانيا

2021-07-27 / 6:02 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قتل شخص وأصيب 31 على الأقل جراء انفجار وقع اليوم الثلاثاء في مجمع كيمبارك للكيماويات بمدينة ليفركوزن غرب ألمانيا.

وذكر مدير مجمع كيمبارك، لارس فريدريش، أن رجال الإنقاذ عثروا على جثة شخص بعد الانفجار، حيث أصيب ما لا يقل عن 31 شخصا فيما لا يزال 4 في عداد المفقودين في أعقاب الحادث.

وأضاف فريدريش، في بيان مكتوب: “نحن قلقون للغاية بشأن هذا الحادث المأساوي ووفاة موظفنا”.

وقالت سلطات مدينة ليفركوزن سابقا إن انفجار مجمع كيمبارك، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال كولونيا على نهر الراين، وقع في صهاريج تخزين المذيبات.

مدينة ليفركوزن هي موطن شركة “باير”، إحدى أكبر شركات الكيمياويات في ألمانيا.

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