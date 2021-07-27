الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى غاية 10 شتنبر

هبة بريس - الرباط

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 شتنبر 2021.

ويأتي هذا القرار، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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