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الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى غاية 10 شتنبر

2021-07-27 / 4:01 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 شتنبر 2021.

ويأتي هذا القرار، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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تعليق واحد

  1. رأي الحکومة٠وخاصة وزير الصحة٠ سبب٠عيد ألأضحی المبارک٠فيه٠تفشی الوباء لأنني رأيت بأم٠عيني إکتضاض الکتف٠أعلی٠الکتف
    نطلب٠من الله انقراض يبعد هذا الوباء من جميع البشريةجمعاء

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