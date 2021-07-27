عبد الوافي لفتيت

مرشحون للانتخابات المهنية بسوس ينتصرون قضائيا بعد منعهم من الترشح

2021-07-27 / 3:54 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت ، زوال اليوم الثلاثاء 27 يوليوز الجاري، حكمها بالغاء قرار رئيس لجنة الانتخابات المكلف بانتخابات الغرفة الفلاحية، والقاضي برفض ترشيح ممثل حزب الاستقلال بالدائرة 33، وعللت اللجنة قرارها بعدم تسجيل المرشح بلوائح الانتخابات الخاصة بالدائرة 33.

وأمرت المحكمة، في منطوق قرارها، بقبول ترشيحه بالدائرة المعنية دون ان يكون مسجلا بلوائحها الانتخابية.

وبهذا الحكم القصائي يكون عدد من المرشحين قد ربحوا معركتهم ضد قرارات عمال أقاليم جهة سوس ماسة، الذين رفضوا قبول ترشيح مجموعة من الأشخاص معللين ذلك بعدم تقييدهم بلوائح الانتخابات بنفس دائرة موضوع الترشيح.

وكان مسؤولون حزبيون بجهة سوس قد تفاجأوا برفض ترشيح عدد من الأشخاص لانتخابات الغرفة الفلاحية الجهوية، معتبرين أن التبرير الذي تقدمه اللجن الإدارية المختصة لا يستند على أي أساس قانوني، حيث بررت اللجن المذكورة منع الترشيحات بسبب كون المرشح المسجل في إحدى الدوائر لايحق له الترشح في دائرة أخرى ، بالرغم من أن القانون يشير إلى إمكانية الترشح في دائرة نفوذ الغرفة الفلاحية وهي عموم تراب جهة سوس ماسة.

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تعليق واحد

  1. إذن هذا الناس لي اتاخذو قرار منع الترشح في وجه هؤلاء لا إلمام لهم بالقانون و بالتالي ليسوا مؤهلين لشغل تلك المناصب التي يشغلونها حاليا.

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