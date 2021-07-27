هاني شاكر يكشف رغبته في ديو يجمعه بالمجرد و الاخير يرد

نجلاء مزيان - هبة بريس

بعد تداول مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي لآخر تصريح إعلامي لنقيب الفنانين المطرب المصري هاني شاكر حول رغبته في مشاركة النجم المغربي سعد المجرد في عمل غنائي على شكل ديو يجمعهما.

نشر “لمعلم” عبر خاصية “ستوري” بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، نفس مقطع الفيديو مرفوقا بالتعليق التالي: “وأنا كمان بحبك جداً، وليا الشرف الكبير يا أستاذنا نتعامل مع بعض، وأي فنان غيري، يتمنى كمان يتعامل معاك يا حبيبي”.

و في سياق آخر، فقد طرح الفنان المغربي سعد لمجرد، مؤخراً، فيديو كليب أغنية “السهرة صباحي”، بمشاركة كل من النجم التونسي صابر الرباعي، والموزع الموسيقي المغربي “ريدوان”.

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