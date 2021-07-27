مالاوي تعلن عزمها افتتاح قنصلية بمدينة العيون بالصحراء المغربية

هبة بريس - الرباط

تعتزم دولة مالاوي، افتتاح تمثيلية دبلوماسية لها خلال الأسابيع القادمة بمدينتي الرباط والعيون بالصحراء المغربية.

وأعلن وزير الخارجية المالاوي أيزنهاور ندوا ساكسون مكاكا، عن القرار خلال استقباله من طرف وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم بالرباط.

وذكر الوزير المالاوي أن بلاده ستفتح سفارة بمدينة الرباط، كما ستفتتح قنصلية بمدينة العيون بالصحراء المغربية.

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