التشطيب على أسماء وازنة من حزب المصباح يخرجهم من حلبة التنافس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خرج عدد من القيادات وأسماء وازنة داخل حزب العدالة والتنمية، من حلبة التنافس خلال الاستحقاقات القادمة، بعد عملية التشطيب على تلك الأسماء من اللوائح الانتخابية من طرف اللجنة المكلفة بمراجعة تلك اللوائح.

ومن بين الاسماء التي لم يعد بإمكانها الترشح في الانتخابات المقبلة، عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني السابق، و عبد الصمد السكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.

وضعية إدارية، خلفت موجة غضب من طرف أسماء وازنة بحزب العدالة والتنمية، اعقبها بيان للكتابة الإقليمية للحزب بالرباط، كشفت فيه عن استغرابها من قرار التشطيب، معتبرة أن الاسماء المشطب عليها لم يتم اشعارهم بقرارات التشطيب داخل أجل ثلاث ايام كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون 57.11 حتى يتسنى لهم نقل قيدهم.

وقالت مصادر الجريدة، أن المشطب عليهم، قد وجهوا طعنا بالقرار الى إدارية الرباط، قبل أن يصدر حكم يقضي بفقدانهم الأهلية الانتخابية، وعدم ترشحهم للانتخابات المقبلة .

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